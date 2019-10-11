Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. "Яндекс" отказался комментировать "Ъ" движение своих акций.

Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

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