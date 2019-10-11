Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. "Яндекс" отказался комментировать "Ъ" движение своих акций.
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»
Коммерсантъ11 октября в 13:21
Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Service11 октября в 11:46
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