Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%). К 15:51 акции подросли до 2101,4 руб. "Яндекс" отказался комментировать "Ъ" движение своих акций.
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Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21

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Общество

Тюменского учителя ОБЖ уволили за матерную ругань и рукоприкладство

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РБК 11 октября в 02:36
Общество

Условия выплаты детских пособий могут изменить

В Минтруде считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним.
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WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии

Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru вчера в 20:26
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

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Российская газета вчера в 07:54
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Политика

Постпред России при ЕС рекомендовал Европе интеграцию с ЕАЭС

Постпред России при ЕС Владимир Чижов предложил Европейскому союзу интеграцию с ЕАЭС и объединение Евразии от Лиссабона до Владивостока, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:50
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Определена связь медленной ходьбы и раннего старения мозга

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Общество

Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб

Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия вчера в 19:21
Происшествия

В Ленинградской области подросток умер после укола врачей

Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 вчера в 14:55
Армия и оружие

Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
RT на русском вчера в 23:10
Происшествия

Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе

Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
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Политика

Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".
Газета.Ru вчера в 11:19
Происшествия

ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Единоборства

Енджейчик и Уоттерсон сделали вес перед турниром UFC в Тампе

Йоанна Енджейчик (52 кг) — Мишель Уоттерсон (52) Крон Грейси (66) — Каб Свонсон (66) Нико Прайс (77) — Джеймс Вик (77) Маккензи Дерн (52) — Аманда Рибас (52) Мэтт Фревола (69,8) — Луис Пенья (70) Эрик Андерс (84) — Джеральд Миршерт (83,6) Напомним, что турнир UFC Fight Night 161 состоится в Тампе в ночь с 12 на 13 октября.
Sportbox.RU 11 октября в 14:07
Авто

В России изменился расчет транспортного налога

В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.
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Единоборства

Бивол победил Кастильо и в восьмой раз защитил титул чемпиона мира

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо.
РБК вчера в 23:47
Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor 11 октября в 19:53
Шоу-бизнес

Милана Кержакова и Лиза Адаменко стали новыми участницами «Холостяка»

Новым «холостяком» на ТНТ, как сообщил Super, стал доктор Антон Криворотов, и это первый герой проекта за долгое время, который не имеет отношения к шоу-бизнесу и занимается стоматологией.
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Армия и оружие

Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости вчера в 09:22
Политика

В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском вчера в 09:07
Политика

В Польше перед выборами в парламент наступил день тишины

За сутки до парламентских выборов в Польше наступил «День тишины».
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Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына

Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ вчера в 08:11
Футбол

УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат 11 октября в 20:26
Политика

В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса

Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
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Армия и оружие

В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны

В случае серьезного военного конфликта в Европе главной целью российских ракет скорее всего станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря.
Пятый канал вчера в 19:58
Происшествия

В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов

RT на русском вчера в 13:26
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Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Космос

«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники

Красная весна 10 октября в 03:49
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Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» обыграть «Даллас»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" принимал у себя "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:07
Армия и оружие

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

РИА Новости вчера в 22:12
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