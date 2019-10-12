Экономика
News-24.ruАкции «Яндекса» упали более чем на 10%
Московская биржа сообщила о том, что акции компании «Яндекс» упали в стоимости больше, чем на 10%. Сначала стоимость была 2076 российских рублей, а позже акции выросли до 2101 рубля. Комментировать «Яндекс» данную ситуацию отказался.
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Происшествия
В Японии число погибших от тайфуна возросло до 3 человек
Российская газета 12 октября в 17:23
Политика
Пелоси назвала санкции Трампа против Турции недостаточными
Спикер палаты представителей США и демократ Нэнси Пелоси считает, что санкции, которые ранее президент США Дональд Трамп своим указом ввел в отношении Турции, недостаточны для разрешения ситуации на северо-востоке Сирии.
Газета.Ru 21:31
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском 19:44
Единоборства
Чел Соннен: Бой Емельяненко и Джексона завершится досрочно
Американский боец смешанных единоборств Чел Соннен, имея опыт встреч с Федором Емельяненко и с Квинтоном Джексоном, поделился своим прогнозом на их поединок, который состоится 29 декабря в Японии.
Allboxing.ru 02:25
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 11:02
Экономика
«Яндексу» предложили размыть акционеров
На текущий момент иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, отмечает BofAML.
Коммерсантъ 17:54
Политика
Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе
Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru 13:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 18:55
Происшествия
Во время следственного эксперимента погиб байкер
Вечерний курьер 11:22
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета 01:42
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Футбол
Франция сыграла вничью с Турцией, Исландия обыграла Андорру
Сборная Франции сыграла вничью с Турцией (1:1) в домашнем матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н. Единственный мяч в составе чемпионов мира провел на 76-й минуте форвард Оливье Жиру.
LiveSport.ru 17:14
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Экономика
Минпромторг заявил о кризисе рынка ювелирных изделий
Одна из причин низкого потребления серебра — «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта», отмечает ведомство.
Коммерсантъ 14:21
Космос
Первый космический лифт появится к 2050 году
Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 07:56
Общество
Калининградская область вошла в топ-5 регионов по вводу жилья
По данным исследования, с июля 2018 по июль 2019 года ввод жилья в расчете на человека составил 0,852 кв. м. Сейчас средняя обеспеченность жильем в области составляет 28,2 кв. м. Лидером среди регионов РФ стала Ленинградская область.
КП - Калининград 09:45
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru 03:56
Общество
Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
РБК 10:19
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU 17:29
Гаджеты
Операционная система HarmonyOS может стать конкурентом iOS и Android
Как известно, операционная система HarmonyOS была выпущена компанией Huawei из-за санкций США и несмотря на некоторое затишье со стороны властей США, китайская компания все-таки начала предлагать свои устройства с новой ОС.
Astera 10:45
Фигурное катание
Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Sports.ru 13:42
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о возвращении Форма
7 июня Форм покинул «Тоттенхэм» по истечении контракта с клубом. Голкипер выступал за лилово-белых с 2014 года.
Спорт-Экспресс 13:39
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США.
РБК 18:48
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Гаджеты
В России начались продажи новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2
Nokia 7.2 предлагают приобрести за 19 990 рублей, а Nokia 6.2. стоит 14 990 рублей.
Astera 10:36
Театры
«Нам нужно бороться с антиискусством». Анатолий Николаев о будущем Саха театра и своем преемнике
В Саха театре упор делается на классику.
ИА ЯСИА вчера в 22:00