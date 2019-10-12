Экономика

News-24.ruNews-24.ruАкции «Яндекса» упали более чем на 10%

Московская биржа сообщила о том, что акции компании «Яндекс» упали в стоимости больше, чем на 10%. Сначала стоимость была 2076 российских рублей, а позже акции выросли до 2101 рубля. Комментировать «Яндекс» данную ситуацию отказался.
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