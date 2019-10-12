Экономика
АБНАкции «Яндекса» резко упали в цене
Акции «Яндекса» подешевели более чем на 20% за один день. Так, во время пятничных торгов на Московской бирже за несколько часов котировки упали с 2315 рублей до 1855 рублей за бумагу. По данным биржи, капитализация компании подешевели почти на 100 млрд рублей — с 682 млрд до 552 млрд.
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Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
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Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
МВД опубликовало видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
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Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском 15:07
Футбол
Украинский форвард Яремчук нелестно отозвался о российской сборной
Голами в составе сборной Украины отметились форварды Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, у португальцев отличился нападающий Криштиану Роналду (с пенальти).
Gazeta.SPb 19:08
Армия и оружие
Трамп призвал Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии
Президент США Дональд Трамп призвал лидера Турции Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 20:00
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Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
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Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва 11:22
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Экономика
Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле могут признать банкротом
Напомним, в создание УКЛРЦ 3 млрд рублей собственных средств вложил бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, ещё 1,2 млрд рублей в качестве займа предоставило правительство Свердловской области через КРСУ.
АН Между строк 07:52
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru 05:22
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 14:44
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России перед Путиным
Саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты.
РИА Новости 15:05
Армия и оружие
В Литву прибывают американские военные
В информационном издании «Интерфакс» уточняют, что в Литву прибыло 200 американских военнослужащих.
ГЛАС.RU 09:41
Общество
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 12:49
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi получили новую MIUI 11. Список моделей
В Китае первые модели смартфонов Xiaomi начали получать доступ к стабильной сборке фирменной оболочки MIUI 11.
Российская газета 10:38
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru 08:56
Гаджеты
Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung
Один из владельцев Galaxy S10 на eBay приобрел «гелевую защитную плёнку», которая предлагается за 3 доллара, но как оказалось, после ее наклеивания дактилоскопический датчик стал распознавать любой палец.
Astera 11:12
Гаджеты
Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2
Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU 17:29
Политика
Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
Профиль 09:01
Кино
Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»
Лучшей «Женщиной-кошкой» киноманы считают Мишель Пфайффер, сыгравшую эту роль в 1992 году.
Телеканал 360° 20:19
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Армия и оружие
Американский эсминец «Портер» вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, он взят на сопровождение Черноморским флотом России.
Радио Sputnik 12 октября в 14:09
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru 22:59
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41