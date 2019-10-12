Экономика

АБНАБНАкции «Яндекса» резко упали в цене

Акции «Яндекса» подешевели более чем на 20% за один день. Так, во время пятничных торгов на Московской бирже за несколько часов котировки упали с 2315 рублей до 1855 рублей за бумагу. По данным биржи, капитализация компании подешевели почти на 100 млрд рублей — с 682 млрд до 552 млрд.
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