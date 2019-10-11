Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Это произошло после начала обсуждения депутатами Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По состоянию на 17:20 мск цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей.

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.

Футбол Бекхэм планирует стать агентом Мбаппе Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами», хочет стать агентом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail.

Политика Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.

Политика Зеленский заявил, что в Европе шокированы поведением Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Общество В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов 45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.

Экономика «Магнит» откроет гипермаркет нового формата Российский ритейлер «Магнит» разработал новую концепцию гипермаркетов, первую торговую точку такого формата откроют в Краснодаре.

Армия и оружие Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

Футбол В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020 Пресс-служба УЕФА по итогам очередных матчей отборочного турнира Евро-2020, которые прошли 10 октября, выбрала лучший момент игрового дня.

Происшествия В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Наука Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Политика NYT: в США начали расследование в отношении адвоката Трампа Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которого подозревают в нарушении законов о лоббизме.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.

Хоккей Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало» В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).

Кино В ремейке «Золушки» фею-крестную может сыграть темнокожий гей Темнокожий гомосексуалист Билли Портер может сыграть роль феи-крестной в очередной экранизации «Золушки».

Политика Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.