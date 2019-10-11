Экономика

ВедомостиВедомостиКотировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38. На Московской бирже, где также торгуются акции, падение составляет 14,65% – до 1986 руб.
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Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 13:21

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