Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38. На Московской бирже, где также торгуются акции, падение составляет 14,65% – до 1986 руб.

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

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Экономика Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать более $1,7 млрд, сообщается на сайте ведомства.

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