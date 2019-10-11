Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Это произошло после начала обсуждения депутатами Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По состоянию на 17:20 мск цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей.

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

Футбол Испания упустила победу над Норвегией Статистика матча (Норвегия / Испания) Удары 9/13 Удары в створ Процент владения 45 % / 55% Поданные угловые 6/3 Нарушения 4/7 WhoScored 6.67 / 6.54 Составы команд на матч: Норвегия: Ярштейн, Алеэсами, Айер, Нортвейт, Элабделлау, Юхансен, Берге, Сельнэс, Херниксен, Эдегор, Кинг.

Единоборства Бивол защитил титул чемпиона мира WBA Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.

Армия и оружие Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.

Политика Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией "Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.

Футбол Молодёжная сборная России сыграла вничью с Польшей Молодёжная сборная России ушла от поражения в матче с Польшей в отборочном турнире к молодёжному Евро-2021.

Политика РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.

Здоровье Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса 15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.

Политика Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17 О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Авто Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.

Происшествия Марго Овсянникову избили на корпоративе На участницу проекта "Дом 2" Марго Овсянникову напали и избили прямо вовремя корпоратива. Видео инцидента появилось в инстаграмме девушки.