Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Это произошло после начала обсуждения депутатами Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По состоянию на 17:20 мск цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей.

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

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