Экономика

ИзвестияИзвестияАкции «Яндекса» упали более чем на 15%

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Это произошло после начала обсуждения депутатами Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По состоянию на 17:20 мск цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей.
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Акции «Яндекса» обвалились более чем на 20%

РИА Новости11:13

Акции «Яндекса» рухнули более чем на 20%

ПРАЙМ10:57

Акции «Яндекса» обрушились на 17,74%

Интерфакс11:37

Акции «Яндекса» на Мосбирже обвалились на 20%

ТАСС11:07

Акции «Яндекса» упали почти на 20%

Коммерсантъ11:00

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:04

Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»

Rambler News Service11:46
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Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

РИА Новости 07:15
Гаджеты

Intel прекращает производство своих самых забавных процессоров

Omni-Path использовалась Intel в том числе в процессорах, и такие CPU выглядят весьма забавно, так как имеют дополнительный разъём.
iXBT.com 02:01
Единоборства

Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Политика

Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика

Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37
Экономика

ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов

Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Общество

Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен

Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Кино

Вышел новый трейлер перезагрузки «Ангелов Чарли»

Культуромания 09:16
Происшествия

В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника

Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Армия и оружие

США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию

США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Газета.Ru 11:51
Политика

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Здоровье

Минздрав нашел серьезные нарушения в работе онкоцентра Блохина

В работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина имеются нарушения.
Труд вчера в 08:30
Происшествия

В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
РИА Новости 07:39
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
RT на русском 11:14
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru 10:48
Политика

Лукашенко призвал поддержать новую украинскую власть

Lenta.ru 09:05
Религия

Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне общегородского опроса о месте строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины выступил с обращением к жителям города.
REGNUM 07:32
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Политика

Стрелкова оскорбил брат Чубайса

Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет 05:50
Политика

Bloomberg: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан может стать новым послом в России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри американского внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:22
Происшествия

Михаил Туватин изнасиловал девушку в Энгельсе в канун Нового года

Взгляд-инфо 11:03
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Экономика

Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разводится с мужем

Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Народные новости 10:12
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Армия и оружие

Разведка ЛНР обнаружила ЗРК «Бук» на позициях ВСУ в Донбассе

ФАН 11:34
Происшествия

На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне

Известия 08:58
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