Экономика
ИзвестияАкции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Это произошло после начала обсуждения депутатами Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По состоянию на 17:20 мск цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей.
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Service11:46
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Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Гаджеты
Intel прекращает производство своих самых забавных процессоров
Omni-Path использовалась Intel в том числе в процессорах, и такие CPU выглядят весьма забавно, так как имеют дополнительный разъём.
Единоборства
Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Политика
Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Кино
Вышел новый трейлер перезагрузки «Ангелов Чарли»
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
Армия и оружие
США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в работе онкоцентра Блохина
В работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина имеются нарушения.
Происшествия
В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки
Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
Армия и оружие
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Религия
Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне общегородского опроса о месте строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины выступил с обращением к жителям города.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Политика
Bloomberg: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан может стать новым послом в России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри американского внешнеполитического ведомства.
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.