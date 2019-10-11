Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Это произошло после начала обсуждения депутатами Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По состоянию на 17:20 мск цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей.

Акции «Яндекса» упали более чем на 15%

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