Экономика

ИзвестияИзвестияАкции «Яндекса» упали более чем на 15%

Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Это произошло после начала обсуждения депутатами Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По состоянию на 17:20 мск цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей.
Читать в источнике
Комментировать715
Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21

Подробнее о событии

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Ведомостивчера в 15:31

Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»

Rambler News Service11 октября в 11:46

Акции «Яндекса» обрушились на 17,74%

Интерфакс11 октября в 11:37

Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20%

РБК11 октября в 13:26

Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»

Коммерсантъ11 октября в 13:21

Акции «Яндекса» на Мосбирже обвалились на 20%

ТАСС11 октября в 11:07

Акции «Яндекса» упали более чем на 20%

РИА Новости11 октября в 11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Политика

Какие вопросы обсудят президент России и король Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин 14 октября прибудет с государственным визитом в Саудовскую Аравию, где проведёт переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.
RT на русском 00:00
Экономика

Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС

Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере.
ТАСС вчера в 02:52
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС вчера в 05:38
Гаджеты

MSI Alpha 15 – первый ноутбук с AMD Radeon RX 5500

MobiDevices 12 октября в 03:04
Происшествия

Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 12 октября в 10:57
Происшествия

Адвокат Дубровского опроверг возбуждение дела против экс-губернатора

Адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев не в курсе уголовного дела, которое якобы возбуждено в отношении его клиента.
URA.Ru вчера в 09:38
Политика

Путин раскрыл причину беспомощности Трампа в отношениях с Россией

Путин раскрыл причину беспомощности Трампа.
Утро.ru вчера в 06:40
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Транспорт

На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение

Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Армия и оружие

Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?

На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM вчера в 12:37
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Культура

В Лондоне объявят имя лауреата Букеровской премии по литературе

Лауреат Букеровской премии (Booker Prize) за создание лучшего романа года на английском языке будет назван в понедельник в Лондоне.
ТАСС вчера в 17:09
Армия и оружие

Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку

Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Общество

В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Спорт

Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ

Первое место в зачете заняла национальная команда США. В ее активе пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награда.
Газета.Ru вчера в 11:13
Политика

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 07:18
Политика

МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН

МИД России обвинил США в попытках помешать работе ООН.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Политика

Митинг против нового мэра города прошел в Элисте

Эхо Москвы вчера в 23:02
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru вчера в 13:03
Энергетика

Нефть подорожала в конце недели на новостях из Ближнего Востока

По итогам последнего рабочего дня североморская нефть Brent подорожала на 2,64%, до 60,66 долларов за баррель.
Московский Комсомолец 12 октября в 16:10
Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Армия и оружие

Турецкая армия захватила сирийский город Рас-эль-Айн

Национальная служба новостей 12 октября в 06:20
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море

Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Средиземном море.
ТК Звезда вчера в 22:00
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Азиза призналась в романе с Абдуловым

Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Энергетика

«Дружба» любой ценой: российские энергоресурсы отходят Китаю

Российские энергетические активы с неотвратимой силой продолжают переходить во владение к иностранным инвесторам.
Ридус вчера в 20:53
Происшествия

В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда 12 октября в 10:18
Шоу-бизнес

Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности

Телепрограмма 12 октября в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное