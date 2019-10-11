Экономика
ИзвестияАкции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Это произошло после начала обсуждения депутатами Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По состоянию на 17:20 мск цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей.
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»
Коммерсантъ11 октября в 13:21
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