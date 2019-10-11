Экономика
ИзвестияАкции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября. Это произошло после начала обсуждения депутатами Госдумы законопроекта о значимых интернет-ресурсах. По состоянию на 17:20 мск цена одной акции упала с 2327 до 1959 рублей.
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Service11:46
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Общество
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября
Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС 12:08
Политика
Трамп решил назначить Салливана послом США в России
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Коммерсантъ 12:43
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Происшествия
Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове
В Саратове был задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Саратов24 02:46
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Общество
В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
КП - Челябинск 05:43
Гаджеты
Microsoft впервые за 25 лет добавила на клавиатуру новые кнопки
Компания Microsoft впервые с 1994 года дополнила клавиатурный ряд двумя новыми кнопками.
Вести.Хайтек 10:37
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые выступила с официальными заявлениями
Семья российской актрисы Заворотнюк, о состоянии которой до сих пор нет официальных сообщений от близких Анастасии, прервала молчание и сделала несколько заявлений - в ее аккаунте в Instagram.
Российская газета 12:32
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Спорт
Нагорный завоевал титул абсолютного чемпиона мира
РИА Новости 12:54
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Армия и оружие
США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Газета.Ru 11:51
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла морские испытания
Петербургский судостроительный завод АО «Адмиралтейские верфи» («Варшавянка») завершил морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенной для Тихоокеанского флота.
ТК Звезда 10:59
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер застыдили за нереальное фото в бикини
Фото, которое Кайли выложила на своей страничке в Instagram, вызвало море насмешек и критики.
Wday.ru 00:59
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика
СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
REGNUM вчера в 11:09
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Политика
Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Российская газета 06:18
Политика
В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.
Взгляд.ру 07:55
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Sports.ru вчера в 11:37
Гаджеты
Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700
В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
iXBT.com 11:56
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
РИА Новости вчера в 07:25
Экономика
Пенсии к 2022 году превысят прожиточный минимум в два раза
«В 2022 году планируется уже 18,2 тысячи рублей при прожиточном минимуме 9,9 тысячи рублей, то есть почти в два раза пенсия превысит прожиточный минимум пенсионера», — сказал аудитор.
Парламентская газета 09:11
Авто
Водородный седан Toyota Mirai заметно повзрослел
Компания Toyota показала новое поколение своего водородомобиля Mirai.
Драйв 10:43
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 08:24