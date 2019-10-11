Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение. К 17:40 мск падение превысило 18%. На Московской бирже акции компании также обвалились: к 17:30 они упали на 18,39%.

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

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Теннис Даниил Медведев: Уничтожал соперника подачей Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини в четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае, а также рассказал об ожиданиях от противостояния с греком Стефаносом Циципасом.

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Киберспорт Комментатор матчей по Hearstone ушел в отставку из-за решения Blizzard Комментатор матчей по Hearstone Натан Замора, известный под ником ThatsAdmiable решил уйти в отставку из-за споров о решении Blizzard в отношении профессионального китайского геймера Blitzchung (настоящее имя — Чун Нг Вай).