Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» упали более чем на 16%

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение. К 17:40 мск падение превысило 18%. На Московской бирже акции компании также обвалились: к 17:30 они упали на 18,39%.
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Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
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