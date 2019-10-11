Экономика
РБКАкции «Яндекса» упали более чем на 16%
Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ вчера в 13:21
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»
Коммерсантъвчера в 13:21
Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Serviceвчера в 11:46
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Политика
В Польше перед выборами в парламент наступил день тишины
За сутки до парламентских выборов в Польше наступил «День тишины».
Парламентская газета 05:25
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
Известия 19:37
Общество
Фиктивная замена эстакады на Рублевке обошлась в 1 млрд рублей
Более миллиарда рублей потратило правительство Москвы на фиктивную замену эстакады в мае–июне 2019 года на Рублёвском шоссе, 12 октября сообщает сайт Единой информационной системы «Госзакупки» (ЕИС).
Красная весна 19:31
Музыка
«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге
Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Телеканал Санкт-Петербург 13:12
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Происшествия
Число погибших от тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до пяти человек
В результате тайфуна «Хагибис» в Японии погибли по меньшей мере пять человек, 11 числятся пропавшими без вести.
РБК 19:42
Музыка
Группа «Кино» даст новые концерты спустя 30 лет
Группа «Кино» проведет новые концерты в 2020 году, они состоятся в Санкт-Петербурге и Москве, соответствующий анонс появился на YouTube.
Sibnet Новости 06:13
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Армия и оружие
WP заявил о намеренной турецкой атаке военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru 20:26
Музыка
На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»
"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:42
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online 04:50
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Футбол
В FIFA 20 сыграли более 10 млн человек
С момента релиза в FIFA 20 сыграли более 10 миллионов игроков. Они забили 1,2 млрд голов и создали 5 млн аватаров в Volta.
Cyber.sports.ru вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 05:04
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Бурятии
REGNUM вчера в 23:00
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Наука
Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами
Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
Naked Science 10 октября в 04:59
Происшествия
В Ленинградской области подросток умер после укола врачей
Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
МИР 24 14:55
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru вчера в 03:22
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
ТАСС 19:02
Кино
Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма
Продюсер фильма «Тайна печати дракона» Алексей Петрухин рассказал о причинах провала картины в российском прокате.
Культуромания 10 октября в 03:17
Политика
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал в субботу ряд мер, направленных на защиту животных, среди которых запрет на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте губернатора.
РИА Новости 16:37
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
BFM.ru 15:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44