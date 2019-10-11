Экономика
РБКАкции «Яндекса» упали более чем на 16%
Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 13:21
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Service11:46
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Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Театры
Умер актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков.
Татар-информ вчера в 23:46
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Источник мира».
РБК 09 октября в 10:38
Гаджеты
Новый Volvo XC40 получит мультимедийную систему на базе Android
Новый информационно-развлекательный комплекс на базе Android предлагает клиентам шведской марки беспрецедентную персонализацию, а также интуитивноет управление и новые технологии, а также сервисы Google.
32CARS.ru 09 октября в 03:10
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ 02:57
Армия и оружие
Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском 20:21
Происшествия
Зюганов прокомментировал идею об отмене моратория на смертную казнь
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возможность отмены в России моратория на смертную казнь в отношении лиц, совершивших преступления против несовершеннолетних.
RT на русском 18:20
Наука
Питер Рэтклифф стал одним из лауреатов Нобелевской премии по медицине
REGNUM вчера в 11:55
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 21:25
Культура
Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке
Ньюс-НН вчера в 12:38
Экономика
Сбербанк планирует отменить комиссию за переводы внутри банка
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что банковские комиссии при переводе денежных средств между регионами страны, но в рамках одного банка, должны быть отменены.
iReactor 06:44
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 06:27
Общество
Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос
В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 07:32
Политика
В США задержали связанных с адвокатом Трампа выходцев из СССР
В США задержали двух выходцев из бывшего СССР – Льва Парнаса и Игоря Фрумана, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes вчера в 13:30
Авто
Транспортный налог изменился в России
В ведомстве напомнили, что с этого года на территории России начал действовать измененный порядок налогообложения транспортного налога, передает информационное издание Autonews.ru.
iReactor 18:04
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Новостной фронт 15:31
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Технологии
Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке
Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru 14:42
Наука
Солнечный свет оказался неожиданно эффективен для разложения пластика
Московский Комсомолец 11:06
Футбол
Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука
Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости 11:12
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк
Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.
Территория новостей вчера в 09:52
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
Политика
Зеленский считает звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
Мой Брянск 01:14
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53