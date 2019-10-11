Экономика
РБКАкции «Яндекса» упали более чем на 16%
Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 13:21
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Service11:46
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Выпуск iPhone 11 увеличат из-за высокого спроса
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Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского
Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
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Квалификация Гран-при Японии из-за тайфуна перенесена на воскресенье
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Sportbox.RU вчера в 23:13
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета 16:32
Происшествия
В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек
В посёлке Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей.
RT на русском 23:15
Происшествия
Около 80% пользователей «ВКонтакте» поддержали смертную казнь
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Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Общество
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Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
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Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
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Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
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Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
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Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета 20:27
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:15
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
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По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
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Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
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Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
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В Екатеринбурге разыскивают молодую мать - женщина поехала на встречу с покупателем автомобиля и пропала.
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Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
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