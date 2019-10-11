Экономика
РБКАкции «Яндекса» упали более чем на 16%
Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 13:21
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»
Rambler News Service11:46
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Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 01:51
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru 10:49
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru 17:19
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека.
РИА Новости 20:05
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
Единоборства
Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо
Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 04:45
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет 05:50
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» прошла госиспытания
Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», предназначенная для Тихоокеанского флота, завершила на Балтике морской этап государственных испытаний.
Евразия Daily 12:09
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro
Piter.tv вчера в 02:12
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 09 октября в 12:59
Политика
Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Труд 15:35
Киберспорт
Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite
Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
iXBT.com вчера в 22:37
Армия и оружие
В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций
Американский спецназ попал под обстрел турецких военных в ходе операции "Источник мира" в Сирии, сообщил Newsweek.
РИА Новости 16:59
Гаджеты
Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком
DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Газета DAILY 13:10
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Армия и оружие
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru 10:48
Армия и оружие
Россия серьезно рискует, доверяясь Китаю: о помощи КНР в создании СПРН
Президент рассказал, что РФ сейчас помогает Китаю создать систему СПРН.
Infox.ru 12:44
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 09 октября в 23:12
Политика
Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру вчера в 04:20
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета 16:32
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 09 октября в 20:02
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