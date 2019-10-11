Экономика

RT на русскомRT на русскомАкции «Яндекса» упали более чем на 19%

Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу. При этом котировки компании на бирже Nasdaq по состоянию на 18:23 снижаются на 18,14%, до $29,11.
Читать в источнике
Комментировать424

Подробнее о событии

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Ведомости09:49

Акции «Яндекса» обрушились на 17,74%

Интерфакс11:37

Аналитики объяснили падение акций «Яндекса» почти на 20%

РБК13:26

Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»

Коммерсантъ13:21

Акции «Яндекса» упали более чем на 20%

РИА Новости11:19

Акции «Яндекса» на Мосбирже обвалились на 20%

ТАСС11:07

Автор законопроекта о «значимых сайтах» прокомментировал падение котировок «Яндекса»

Rambler News Service11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

РИА Новости вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Гаджеты

Преображение Intel: Core i3-10100 будет почти копией Core i7-7700

В базе SiSoft Sandra засветился процессор Core i3-10100.
iXBT.com 11:56
Шоу-бизнес

Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

Дни24 12:47
Общество

Названа причина смерти в Москве 11-го космонавта СССР Алексея Леонова

Недвижимость.RU 11:24
Технологии

Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Спорт

Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье

Как отмечает ТАСС, Нагорный впервые в карьере стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье.
Ридус 13:38
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Политика

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 13:47
Политика

Трамп выдвинул нового посла США в России

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Происшествия

В Саратове найдено тело пропавшей Лизы Киселевой

Девятилетняя жительница Саратова Лиза Киселева 9 октября вышла из дома в школу и пропала.
ТК Звезда вчера в 19:16
Футбол

РПЛ изменила время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба РПЛ объявила об изменениях в расписании матчей 14-го тура.
Sportbox.RU 09:16
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Политика

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Российская газета 06:18
Происшествия

На борту разбившегося в Конго самолета Ан-72 находились россияне

Известия 08:58
Происшествия

В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
РИА Новости 07:39
Происшествия

СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске

РИА Новости 13:02
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Политика

Президент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
Газета.Ru 12:50
Политика

Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
Московский Комсомолец вчера в 08:14
Общество

Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться

Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Гаджеты

Представлен смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro, цена в России от 18 000

Компания Xiaomi презентовала новый бюджетный смартфон для российского рынка Redmi Note 8 Pro, цена которого начинается от 18000 рублей.
МонаВиста 09 октября в 09:05
Политика

Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Армия и оружие

Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Футбол

Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru вчера в 17:02
Политика

Путин и глава Туркменистана обсудили поставки автомобилей Aurus

Президент России Владимир Путин и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили поставку в республику автомобилей Aurus.
Известия 06:47
Волейбол

Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира

На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
REGNUM 04:46
Комментарии
Главное