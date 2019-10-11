Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу. При этом котировки компании на бирже Nasdaq по состоянию на 18:23 снижаются на 18,14%, до $29,11.

Акции «Яндекса» упали более чем на 19%

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