Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу. При этом котировки компании на бирже Nasdaq по состоянию на 18:23 снижаются на 18,14%, до $29,11.

Акции «Яндекса» упали более чем на 19%

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Футбол Дзюба обратился к болельщикам после выхода сборной России на Евро-2020 Нападающий сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над командой Кипра и выхода в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, передает Sport24.

Авто Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности» Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Культура Распутина рассказала о давнем инциденте с Зеленским Распутина и Зеленский выступали в программе «Квартал 95» в 2010 году. Певице заранее пообещали, что никаких пошлых шуток не будет.

Футбол Берлускони предложил вернуть ему «Милан» Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.

Путешествия Туристические поездки на ноябрьские праздники подорожают Согласно недавнему опросу, 26% россиян не планируют никаких поездок на ноябрьские праздники, 20% собираются на отдых за границу и 11% будут путешествовать по городам России.

Общество В России отключили аналоговое телевидение В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.

Космос НАСА анонсировало полет астронавтов на корабле SpaceX В марте компания SpaceX отправила к МКС Crew Dragon, что стало первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых кораблей для доставки астронавтов НАСА на низкую околоземную орбиту.