Экономика
РИА НовостиАкции «Яндекса» упали более чем на 20%
Акции "Яндекса" в ходе пятничных торгов на Московской бирже обваливались на 20,3 процента — до 1855 рублей, обновив минимум с декабря 2018 года. По состоянию на 17:46 мск котировки снижаются на 18,61 процента, при этом индекс Мосбиржи снизился на полпроцента.
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21
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Автор законопроекта о «значимых сайтах» не увидел проблем в падении акций «Яндекса»
Коммерсантъ11 октября в 13:21
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Политика
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Футбол
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Космос
Космонавт Скрипочка может задержаться на МКС на три недели
Известия вчера в 21:34
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
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Газета.Ru 12 октября в 23:45
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
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Министр обороны ФРГ: остановить «Северный поток-2» не получится
Председатель Христианско-демократического союза, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» остановить уже нельзя, пишет ТАСС.
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Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
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