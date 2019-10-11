Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже на 6,4% (до 2178 рублей за штуку), обновив минимум с конца февраля 2019 года на новостях о законопроекте о значимых интернет-ресурсах.

с чего всё началось

Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Акции "Яндекса" в ходе пятничных торгов на Московской бирже обваливались на 20,3 процента — до 1855 рублей, обновив минимум с декабря 2018 года. По состоянию на 17:46 мск котировки снижаются на 18,61 процента, при этом индекс Мосбиржи снизился на полпроцента.

Акции «Яндекса» упали более чем на 20%

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