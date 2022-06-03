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Акции «Яндекса» упали больше чем на 5% после санкций ЕС против Воложа

Бумаги резко упали после того, как основатель «Яндекс» Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза.
Forbes
На "Мосбирже" к 15:40 по московском времени акции "Яндекса" упали до 1538,4 рубля (-3,4%), минимум сделок составил 1515 рублей (-4,8%) - минимум с конца апреля; объем торгов превысил 0,507 млрд рублей.
Интерфакс
Как следует из данных на сайте
 биржи, сегодня цены на бумаги компании опускались до 1366,4 рубля.
Росбалт
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Всего Евросоюз добавил в свой черный список 18 юридических и 65 физических лиц из России.
ТАСС

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