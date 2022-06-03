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Акции «Яндекса» упали почти на 6% после включения основателя компании в черный список ЕС

Стоимость акций "Яндекса" в ходе основной сессии торгов на Московской бирже снизилась до минимума с 26 апреля 2022 года после новостей о включении основателя компании Аркадия Воложа в санкционный список Евросоюза.
ТАСС
По данным Мосбиржи на 15:47 мск, бумаги компании теряли 5,78%, опускаясь до 1,5 тыс. рублей.
ТАСС
К 16.27 мск акции "Яндекса" снижались на 10,55% — до 1424 рублей, тогда как минутами ранее падали на 14,17% — до 1366,4 рубля.
ПРАЙМ
В опубликованном обосновании ЕС, в частности, утверждается, что Волож — один из «ведущих бизнесменов, работающих в отраслях экономики, которые обеспечивают существенный источник доходов правительства России».
Forbes

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Акции «Яндекса» упали после включения владельца компании в черный список ЕС
Аргументы и Факты09:25
Акции «Яндекса» ускорили падение на новостях о санкциях ЕС против Воложа
Интерфакс09:08
Акции «Яндекса» дешевеют после включения Воложа в санкционный список
Smotrim.ru09:18
Акции «Яндекса» упали больше чем на 5% после санкций ЕС против Воложа
Forbes09:20
Акции «Яндекса» падают на 3,6% на новостях о санкциях против Воложа
Finam.Ru08:56
Акции «Яндекса» упали почти на 6% после включения основателя компании в черный список ЕС
ТАСС08:47
Акции «Яндекса» стремительно падают
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