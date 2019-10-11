Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» упали почти на 20%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%).
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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ вчера в 13:21
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Rambler News Serviceвчера в 11:46
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