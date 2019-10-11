Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%).

Акции «Яндекса» упали почти на 20%

Армия и оружие Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Футбол Блан надеется возглавить «Манчестер Юнайтед» Экс-наставник национальной сборной Франции Лоран Блан намерен отказаться от предложения «Лиона», поскольку надеется на приглашение из «Манчестер Юнайтед», сообщает издание L'Equipe.

Общество Малифисента возвращается в кинотеатры В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.

Происшествия Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Происшествия В Ленинградской области подросток умер после укола врачей Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Футбол Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.

Экономика Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Политика Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Музыка Группа «Кино» даст концерт в Санкт-Петербурге спустя 30 лет Вчера, 11 октября, на концерте "Симфоническое кино" в клубе А2 в Петербурге было объявлено, что группа "Кино" даст два концерта в грядущем 2020 году.

Футбол Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).

Здоровье Названы российские регионы с наибольшим числом алкоголиков Чукотка стала лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма среди местного населения — 29 диагнозов на 10 тысяч совершеннолетних жителей.

Происшествия Число пострадавших от тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 50 человек Один человек погиб, 50 пострадали и четверо считаются пропавшими без вести в результате приближения к островам Японии тайфуна «Хагибис».

Теннис Медведев сыграет со Зверевым в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев обыграл в полуфинале "Мастерса" в Шанхае грека Стефаноса Циципаса и пробился в свой шестой финал подряд, где сразится с немцем Сашей Зверевым, которому проиграл все четыре очные поединка в карьере.

Политика В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Глава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться.

Единоборства Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.

Армия и оружие Путин озвучил одно из условий вывода российских войск из Сирии Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia назвал одно из условий, при котором российские войска будут выведены из Сирии.

Музыка На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос» 11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.

Гаджеты Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.

Экономика Власти США приостановили ICO Telegram По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.