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Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ вчера в 13:21
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