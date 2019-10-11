Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

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Акции «Яндекса» упали почти на 20%

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