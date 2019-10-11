Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» упали почти на 20%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%).
Читать в источнике
Оценить538
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
Lenta.ru вчера в 17:05
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных
РИА Новости 03:46
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Телеканал 360° вчера в 17:10
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Экономика
Арабская компания купит половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге
Peterburg2.ru 04:33
Политика
ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери
Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Шоу-бизнес
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Елена Малышева призвала россиян к отказу от туалетной бумаги.
ToDay News Ufa вчера в 09:14
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Происшествия
Диджея убили из-за музыки в кафе в Кировске Ленинградской области
По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.
REGNUM 02:13
Общество
Сорок пять регионов РФ обошли Москву в рейтинге строительства жилья
Больше всего жилой недвижимости за год введено в строй в Ленинградской и Московской областях РФ — по 1,221 и 1,111 квадратного метра на человека.
REGNUM 04:34
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Общество
Подавляющее большинство российских семей заготавливают еду на зиму
Подавляющее большинство семей в РФ (85%) делают продуктовые домашние заготовки, а в селах удельный вес таких семей составляет 93%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Интерфакс 03:50
Политика
Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга.
Коммерсантъ 01:44
Транспорт
Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс
Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта официально начал работу. Сегодня он принял первый самолет из российской столицы.
Российская газета вчера в 22:40
Происшествия
В Нижневартовске бультерьер напал на детей
Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
Новости Югры 12 октября в 05:42
Армия и оружие
Армия Сирии движется к месту проведения турецкой военной операции
Ход операции Напомним, турецкая военная операция "Источник мира" против курдских формирований на севере Сирии началась 9 октября.
RT на русском 02:40
Политика
Сурков объяснил необходимость исследования путинизма
Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.
РБК 04:19
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Гаджеты
Xiaomi анонсировала Redmi K30 с поддержкой 5G
Компания анонсировала новый флагман Radmi K30. Смартфон получит поддержку сетей 5G и необычную двойную камеру, врезанную в экран.
The GEEK 04:15
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52