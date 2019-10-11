Экономика

ВедомостиВедомостиКотировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Котировки «Яндекса» рухнули на 15,7% на бирже NASDAQ в пятницу, 11 октября, за день компания потеряла больше $1,5 млрд капитализации. Так инвесторы реагировали на возможность ограничения иностранного участия в «значимых информационных ресурсах».
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Антон Горелкин
Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.
— Антон Горелкин, российский политикКоммерсантъ 11 октября в 13:21

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Акции «Яндекса» корректируются вверх после обвала в пятницу

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