Во всем мире акции компаний реагируют на новости. И не исключено, что повлияло и заседание, которое было вчера на комитете. Когда я вносил законопроект, как вы помните, тоже наблюдалось некоторое снижение. Потом они начали расти.

Котировки «Яндекса» рухнули на 15,7% на бирже NASDAQ в пятницу, 11 октября, за день компания потеряла больше $1,5 млрд капитализации. Так инвесторы реагировали на возможность ограничения иностранного участия в «значимых информационных ресурсах».

Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Технологии SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика В ПА НАТО рассмотрят доклад по Украине В воскресенье, 13 октября Парламентская ассамблея НАТО приняла доклад касающийся войны на Донбассе, реформ и свободы слова на Украине подготовленный Канадой.

Общество В России завершается переход на цифровое вещание В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Футбол Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020 В матче 8-го тура группы I отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная России обыграла команду Кипра со счетом 5:0 и завоевала путевку в финальную стадию турнира.