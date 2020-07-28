Экономика
REGNUMЧистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%
Скорректированная EBITDA составила 8,5 млрд рублей, что на 35% меньше прошлогоднего значения. В первом полугодии консолидированная выручка увеличилась на 12% — до 88,4 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 37% — до 7,1 млрд рублей.
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«Яндекс» отчитался о трёхкратном росте выручки от продаж устройств с «Алисой»
Rambler News Service06:05
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Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Нева Спорт вчера в 02:16
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 13:00
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 14:44
Политика
Тихановская ответила на вопрос «чей Крым?»
Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ и рассказала о том, о чем не принято говорить на белорусском телевидении.
Lenta.ru 14:51
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings 09:12
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24 05:25
Происшествия
В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
Наука
Университет Лагос показал новый способ биометрической идентификации
Как сообщает ToDay News Ufa, теперь известно, что специалисты из Университета Лагос смогли обнаружить и начать исследование совершенно нового способа биометрической идентификации человека.
ToDay News Ufa вчера в 10:35
Технологии
Google соединит США, Великобританию и Испанию новым сетевым кабелем
В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
Evo-rus.com 09:40
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera 09:39
Футбол
Мелкадзе покинул «Тамбов» и вернулся в московский «Спартак»
Нападающий Георгий Мелкадзе вернулся в московский "Спартак" после аренды в "Тамбове".
МК-Спорт 12:41
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
По предварительным данным источника в Совете ЕС, Евросоюз не включит Россию в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Моя Москва.онлайн 04:37
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
Футбол
Луческу возложил цветы памятнику Лобановского
Евро-футбол.ру 11:40
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Футбол
Акинфеев опубликовал первый пост в «Инстаграме»
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев сделал первую публикацию в зарегистрированном на днях «Инстаграм»-аккаунте.
Bookmaker-ratings.ru 14:12
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
RT на русском 12:46
Общество
Легальность доходов проверят у чиновников и сотрудников госкорпораций
Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе.
Известия 13:51
Политика
Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.
ФАН 26 июля в 12:22
Общество
Оружейный холдинг Remington подал заявление о банкротстве
Холдинг Remington Outdoor подал заявление о банкротстве 27 июля, сообщило во вторник агентство Bloomberg.
Право.ру 05:45
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Футбол
ЦСКА предложил 7 млн евро за трансфер Карраскаля
Евро-футбол.ру 04:39
Футбол
ЦСКА презентует новую форму до первого домашнего матча сезона 2020/21
Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».
Bobsoccer 09:52
Политика
ЕС ограничит экспорт технологий в Гонконг
Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.
RT на русском 14:26