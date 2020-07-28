Экономика

REGNUMREGNUMЧистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67%

Скорректированная EBITDA составила 8,5 млрд рублей, что на 35% меньше прошлогоднего значения. В первом полугодии консолидированная выручка увеличилась на 12% — до 88,4 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 37% — до 7,1 млрд рублей.
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В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
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Университет Лагос показал новый способ биометрической идентификации

Как сообщает ToDay News Ufa, теперь известно, что специалисты из Университета Лагос смогли обнаружить и начать исследование совершенно нового способа биометрической идентификации человека.
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Технологии

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В корпорации заявили, что внедряют в сеть кабелей передовые технологии. Таким образом, значительно обновятся старые действующие линии.
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Нападающий Георгий Мелкадзе вернулся в московский "Спартак" после аренды в "Тамбове".
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Легальность происхождения денежных средств будут проверять у всех, кто в соответствии со статьей 8 закона «О противодействии коррупции» обязан декларировать сведения о своих доходах и имуществе.
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Холдинг Remington Outdoor подал заявление о банкротстве 27 июля, сообщило во вторник агентство Bloomberg.
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Евросоюз ограничит экспорт технологий в Гонконг из-за закона о национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.
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