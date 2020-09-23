Отмечается, что это произошло на фоне сообщений о покупке «Яндексом» TCS. К закрытию торгов акции «Яндекса» выросли на 8,22% — до 4,9 тысячи. После сессии на Мосбирже TCS Group заявила, что достигла соглашения с «Яндексом» о покупке им компании.

С чего всё началось Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют данные Московской биржи. Lenta.ru 06:17