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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Отмечается, что это произошло на фоне сообщений о покупке «Яндексом» TCS. К закрытию торгов акции «Яндекса» выросли на 8,22% — до 4,9 тысячи. После сессии на Мосбирже TCS Group заявила, что достигла соглашения с «Яндексом» о покупке им компании.В источнике
С чего всё началось
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Yandex N.V., головной компании «Яндекса», взлетели на 15 процентов на фоне новостей о предварительной договоренности по покупке Тинькофф банка, свидетельствуют
 данные Московской биржи.
Lenta.ru06:17
Подробнее о событии
Компания

Акции «Яндекса» взлетели в цене

Компания07:43
РБК

Крым, Путин, Uber: 5 ярких примеров, когда штормило акции «Яндекса»

РБК07:01
Реальное время

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума, состояние гендиректора компании увеличилось на $227 млн

Реальное время04:50
ТАСС

Мосбиржа завершила проведение дискретного аукциона по акциям «Яндекса»

ТАСС06:26
Rambler News Service

Акции «Яндекса» обновили максимум на новостях о покупке Тинькофф-банка

Rambler News Service04:36
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ru06:17
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном
РИА Новости18:19
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
1K

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53