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Акции «Яндекса» в ходе торгов выросли на 1,69 процента после завершения сделки с Uber

«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, общая сумма составила миллиард долларов.
Lenta.ru
Там добавили, что "Яндекс" и Uber продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний "Яндекс.Такси".
ТАСС
«Яндекс» сообщил о решении выкупить у Uber доли в своих сервисах в августе.
Коммерсантъ
«Яндекс» также приобрел у Uber 4,5 процента акций совместного предприятия MLU B.V. Кроме того, «Яндекс» получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

«Яндекс» выкупил доли Uber в своих сервисах за $1 млрд
Коммерсантъ07:10
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке» и «Доставке» за миллиард долларов
ПРАЙМ06:22
«Яндекс» закрыл вторую часть сделки с Uber по реструктуризации СП
Интерфакс06:41
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Еде» и «Лавке»
Ведомости06:34
«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках
ТАСС06:53
«Яндекс» выкупил доли Uber в ряде своих сервисов за $1 млрд
Forbes06:15
Акции «Яндекса» в ходе торгов выросли на 1,69 процента после завершения сделки с Uber
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