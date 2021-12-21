«Яндекс» также приобрел у Uber 4,5 процента акций совместного предприятия MLU B.V. Кроме того, «Яндекс» получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов.
В качестве доказательства своей концепции команда разработчиков новой аккумуляторной технологии из Massachusetts Institute of Technology создала самую длинную в мире гибкую волоконно-оптическую батарею, длиной 140 метров, чтобы продемонстрировать, что из этого материала можно производить произвольно большие длины.
Правозащитники ФБР подчеркнули, что практика обращения полиции с представителями коренных народов США имеет множественные признаки продолжающегося геноцида, который де-факто не прекратился с момента образования страны в XVIII веке.
Администрация президента США Джо Байдена объявила о закупке 500 млн домашних тестов на коронавирус, которые будут бесплатно доступны американцам с января 2022 г. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.
По словам Абагяна, для определения механизма, с помощью которого ботокс снижает тревожность, необходимы дополнительные исследования, а также клинические испытания, чтобы определить оптимальное место и дозу введения препарата именно для лечения тревожности.
Президент России Владимир Путин заявил о крайней обеспокоенности Москвы по поводу развертывания элементов систем противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ, в том числе в связи с возможным появлением ракетных комплексов на Украине.