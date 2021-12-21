«Яндекс» также приобрел у Uber 4,5 процента акций совместного предприятия MLU B.V. Кроме того, «Яндекс» получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов.