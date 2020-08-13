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Интерфакс
Интерфакс

MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам пересмотра

MSCI, как и ожидалось, включил акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia после очередного квартального пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, говорится в сообщении индексный провайдера. Все изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.В источнике
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ТАСС

Акции «Яндекса» включат в состав индекса MSCI Russia

ТАСС00:26
Интерфакс

MSCI включил акции Яндекса в индекс MSCI Russia по итогам пересмотра

Интерфакс00:28
ПРАЙМ

Бумаги «Яндекса» будут включены в состав индекса MSCI Russia

ПРАЙМ00:11
Долг.рф

Яндекс может попасть в MSCI Russia

Долг.рфвчера в 16:35
РБК

«Яндекс» могут включить в MSCI Russia. Что это за индекс — рассказываем

РБКвчера в 06:21
Финмаркет

Яндекс имеет шансы получить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в августе - «ВТБ Капитал»

Финмаркет11 августа в 02:22

Белорусские экс-спецназовцы выбрасывают форму

Евгений Новицкий из города-спутника Минска Логойска разместил в своем Instagram видео, на котором его брат говорит, что не может гордиться тем, где служил, и не может хранить форму, на которой видна нашивка "спецназ", у себя дома, после чего выбрасывает ее в мусорный бак.
РИА Новости22:46
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что если выплат не хватит для улучшения положения бедных семей, то в следующем году возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума.
Городской ревизор11 августа в 07:03
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