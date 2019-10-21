Экономика
КоммерсантъАкции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ
Стоимость акций компании «Яндекс» повысились более чем на 11% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов они достигли $33,56 (цена закрытия предыдущих торгов — $29,76).
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.Ведомости07:36
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«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах
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Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
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Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
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ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
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