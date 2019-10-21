с чего всё началось

Стоимость акций компании «Яндекс» повысились более чем на 11% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов они достигли $33,56 (цена закрытия предыдущих торгов — $29,76).

Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

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