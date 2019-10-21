Экономика
РБКАкции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах. На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку.
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с чего всё началось
Правительство России подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.РБК18 октября в 19:32
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Политика
В Одессу прибыли американские катера
ТК Звезда 09:59
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине
Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:51
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко оценил игру «Ростова»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре "Ростова" в нынешнем сезоне чемпионата России.
Газета.Ru 18:13
Кино
Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»
Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
ФАН 13:50
Политика
Из совета по правам человека исключили всех «либералов»
Из совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Владимире Путине исключили всех, кого можно назвать либералами или оппозицией.
Агентство Телеграф 14:26
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер 17:30
Происшествия
Суд продлил арест фигуранту «дела 27 июля» Чирцову до 2020 года
«Никите Чирцову продлили арест до 27 января 2020 года», — заявили в пресс-службе суда.
РБК 18:10
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 04:15
Происшествия
В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров
RT на русском 17:35
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 17:42
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»
В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск".
Piter.tv 16:14
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Футбол
Защитник «Рубина» переведен из реанимации
В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
The Moscow Post 10:33
Политика
В НАТО рассказали о повестке визита делегации альянса на Украину
Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников сообщил, какие темы будут обсуждаться в ходе визита делегации Североатлантического совета во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом 30—31 октября в Одессу и Киев.
RT на русском 14:48
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 08:29
Теннис
Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса
В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).
ТАСС Спорт 14:05
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Шоу-бизнес
Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу
В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
Popcake 05:29
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Интернет
Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры
По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.
Популярная механика 13:15
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 04:41
Наука
Шестой палец впервые нашли у мадагаскарского примата
Адам Хартстоун-Роуз из Университета штата Каролина (США) заявил, что шестой палец у руконожки обнаружили впервые.
Газета.Ru 17:34
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor вчера в 02:32