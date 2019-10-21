Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» на бирже NASDAQ выросла более чем на 10% после того, как стало известно, что российское правительство выступило за смягчение требований внесенного в Госдуму закона о значимых сайтах. На закрытии предыдущих торгов стоимость акций российской компании составляла $29,76 за штуку.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство России подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК18 октября в 19:32

Подробнее о событии

Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

Ведомости17:52

Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

Коммерсантъ15:33

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

ТАСС07:50

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

РБК15:00

Рынок акций РФ поднялся к уровням почти месячной давности на новостях из правительства

Интерфакс11:28

Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах

Эхо Москвы08:03

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Service14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Политика

В Одессу прибыли американские катера

ТК Звезда 09:59
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 11:10
Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:51
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 14:07
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко оценил игру «Ростова»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре "Ростова" в нынешнем сезоне чемпионата России.
Газета.Ru 18:13
Кино

Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»

Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
ФАН 13:50
Политика

Из совета по правам человека исключили всех «либералов»

Из совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Владимире Путине исключили всех, кого можно назвать либералами или оппозицией.
Агентство Телеграф 14:26
Здоровье

Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво

Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер 17:30
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту «дела 27 июля» Чирцову до 2020 года

«Никите Чирцову продлили арест до 27 января 2020 года», — заявили в пресс-службе суда.
РБК 18:10
Здоровье

Медики назвали причины появления камней в почках

Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 04:15
Происшествия

В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров

RT на русском 17:35
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 17:42
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о неудачном пуске «Калибров»

В распоряжении журналистов RT оказалось заявление Министерства обороны, проясняющее пуск ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Свияжск".
Piter.tv 16:14
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Футбол

Защитник «Рубина» переведен из реанимации

В нынешнем розыгрыше молодежного первенства России Вячеслав Фомин провел двенадцать матчей, но не смог отметиться результативными действиями.
The Moscow Post 10:33
Политика

В НАТО рассказали о повестке визита делегации альянса на Украину

Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников сообщил, какие темы будут обсуждаться в ходе визита делегации Североатлантического совета во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом 30—31 октября в Одессу и Киев.
RT на русском 14:48
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 08:29
Теннис

Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса

В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).
ТАСС Спорт 14:05
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Шоу-бизнес

Никита Анисимов умолял Ольгу Бузова взять его в шоу

В первой серии сезона Тимур Батрутдинов не оценил незадачливого конкурсанта — Никиту Анисимова.
Popcake 05:29
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Интернет

Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры

По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.
Популярная механика 13:15
Политика

Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету

«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Происшествия

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Москве

ТАСС 15:59
Политика

Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Авто

Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley

Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 04:41
Наука

Шестой палец впервые нашли у мадагаскарского примата

Адам Хартстоун-Роуз из Университета штата Каролина (США) заявил, что шестой палец у руконожки обнаружили впервые.
Газета.Ru 17:34
Гаджеты

Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11

Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor вчера в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное