с чего всё началось

Котировки «Яндекса» выросли более чем на 10% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов цена на одну обыкновенную акцию компании достигла $32,7 (цена закрытия предыдущих торгов – $29,76). Акции «Яндекса» также дорожали более чем на 8% (до 2094 руб. за штуку) в начале торгов на Московской бирже.

Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

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