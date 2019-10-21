Экономика
ВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%
Котировки «Яндекса» выросли более чем на 10% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов цена на одну обыкновенную акцию компании достигла $32,7 (цена закрытия предыдущих торгов – $29,76). Акции «Яндекса» также дорожали более чем на 8% (до 2094 руб. за штуку) в начале торгов на Московской бирже.
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов.Новая газета08:11
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В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией
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Наука
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Чтобы расширить возможности борьбы с мутациями, группа ученых из Гарвардского университета под руководством Дэвида Лиу (David Liu) разработала новую стратегию — праймированное редактирование генов.
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Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
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Москвичку со штрафом за парковку на 500 тысяч отправили в суд
Жительница Москвы сообщила, что внезапно узнала о наложенных на нее 80 штрафах за неправильную парковку на общую сумму в 500 тысяч рублей, при этом она утверждает, что на сайте "Госуслуг" соответствующие уведомления не отображались.
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Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:36
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Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru 13:10
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Названы продукты, которые снижают воспаление поджелудочной железы
Спасением для поджелудочной железы и печени могут стать артишоки, которые улучшают процесс пищеварения, снимают воспаление, а также ведут борьбу с жировой инфильтрацией.
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Происшествия
Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК
Дарья Сосновская, пострадавшая от полицейского на несанкционированной акции в Москве, подала жалобу в Басманный суд из-за того, что следователи не провели служебной проверки.
РБК 13:48
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Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда»
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Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
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На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
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Россияне выбрали лучших кандидатов на пост президента среди киногероев
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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки».
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В Германии могут построить космодром
Ранее союз выступил с предложением о строительстве первого в Германии космодрома. СМИ писали, что в Германии могут построить космодром.
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Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
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