Экономика

ВедомостиВедомостиАкции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

Котировки «Яндекса» выросли более чем на 10% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов цена на одну обыкновенную акцию компании достигла $32,7 (цена закрытия предыдущих торгов – $29,76). Акции «Яндекса» также дорожали более чем на 8% (до 2094 руб. за штуку) в начале торгов на Московской бирже.
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с чего всё началось

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство России подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК18 октября в 19:32

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Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

Ведомости17:52

Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

Коммерсантъ15:33

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

ТАСС07:50

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

РБК15:00

Рынок акций РФ поднялся к уровням почти месячной давности на новостях из правительства

Интерфакс11:28

Акции Яндекса выросли в начале торгов на фоне новостей об изменениях в законопроекте о значимых интернет ресурсах

Эхо Москвы08:03

«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

Rambler News Service14:10
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