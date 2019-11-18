с чего всё началось

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Общество Коллекторы просят защиты от должников НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.

Происшествия В Гонконге протестующие подожгли мост около университета Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.

Общество Горелкин отзывает законопроект об информресурсах Автор законопроекта о значимых информационных ресурсах депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») принял решение отозвать вою инициативу.

Здоровье Прекращение трансплантации почек российским детям опровергли Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД) опроверг информацию об отмене операций по трансплантации почек для детей с весом до шести килограммов из-за претензий к применяемому врачами препарату.

Футбол Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.

Футбол Бензема может начать играть за сборную Алжира Если вы считаете, что я закончен для сборной, позвольте мне играть за другую страну, и тогда мы посмотрим, написал Бензема в твиттере.

Политика Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.

Политика Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.

Музыка Ротару снова начнет выступать в России Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.

Кино Студия Disney раскрыла даты выхода новых фильмов Marvel Новые даты, которые были объявлены студией Disney, – 7 октября 2022 года, 17 февраля 2023 года, 5 мая 2023 года, 28 июля 2023 года и 3 ноября 2023 года.

Происшествия Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.

Общество В Томской области 31 декабря сделали выходным днем Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.

Общество На Урале умер писатель Игорь Сахновский В Екатеринбурге умер писатель Игорь Сахновский, сообщил РБК писатель, член Союза писателей России Евгений Касимов.

Авто Издание Acura MDX PMC изготовлено вручную экспертами NSX Автомобильный бренд Acura сообщил о точной дате презентации лимитированной версии премиального автомобиля Acura MDX PMC Edition, каждая модель которого, будет собираться исключительно вручную.

Происшествия Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.

Политика В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общество Глава Ставрополья уволил за хамство своего полпреда Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя по Минераловодскому городскому округу, а также по Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди за то, что он грубо разговаривал с людьми, пришедшими к нему на прием.