Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов
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РБК02:21

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Акции «Яндекса» взлетели после смены структуры управления

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«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

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Рост акций «Яндекса» на Мосбирже превысил 5,5%

ТАСС03:01

Совет директоров «Яндекса» одобрил обратный выкуп акций на $300 млн

News.ru02:59

Акции «Яндекса» подорожали на 5% после новости об изменении структуры компании

Ведомости02:56

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

РБК02:44
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Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости вчера в 07:04
Общество

Коллекторы просят защиты от должников

НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.
Коммерсантъ вчера в 17:47
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
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Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 15:23
Происшествия

В Гонконге протестующие подожгли мост около университета

Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
РИА Новости вчера в 10:09
Общество

Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену

Одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
RT на русском 06:35
Здоровье

Врач-остеопат предупредил об опасности выпяченного живота

По словам врача, частой причиной выпяченного живота может стать опущение внутренних органов.
Вечерняя Москва 05:37
Политика

В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
RT на русском 07:39
Политика

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
RT на русском вчера в 22:18
Общество

Минобороны намерено взыскать с РКЦ «Прогресс» более 2 млрд рублей

Министерство обороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 2,1 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра «Прогресс».
Коммерсантъ 07:29
Общество

Горелкин отзывает законопроект об информресурсах

Автор законопроекта о значимых информационных ресурсах депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») принял решение отозвать вою инициативу.
REGNUM 07:44
Здоровье

Прекращение трансплантации почек российским детям опровергли

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД) опроверг информацию об отмене операций по трансплантации почек для детей с весом до шести килограммов из-за претензий к применяемому врачами препарату.
Lenta.ru 07:51
Футбол

Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Vprognoze.ru 04:57
Футбол

Бензема может начать играть за сборную Алжира

Если вы считаете, что я закончен для сборной, позвольте мне играть за другую страну, и тогда мы посмотрим, написал Бензема в твиттере.
Советский спорт 07:19
Политика

Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
Вести.Ru 07:40
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Газета.Ru 03:05
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
Игры

Новую Half-Life могут представить в этом году

The GEEK 06:21
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Студия Disney раскрыла даты выхода новых фильмов Marvel

Новые даты, которые были объявлены студией Disney, – 7 октября 2022 года, 17 февраля 2023 года, 5 мая 2023 года, 28 июля 2023 года и 3 ноября 2023 года.
Фильм Про 07:22
Происшествия

Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
РБК 04:11
Общество

В Томской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Известия 06:48
Общество

На Урале умер писатель Игорь Сахновский

В Екатеринбурге умер писатель Игорь Сахновский, сообщил РБК писатель, член Союза писателей России Евгений Касимов.
РБК 07:23
Авто

Издание Acura MDX PMC изготовлено вручную экспертами NSX

Автомобильный бренд Acura сообщил о точной дате презентации лимитированной версии премиального автомобиля Acura MDX PMC Edition, каждая модель которого, будет собираться исключительно вручную.
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Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн

С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
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Происшествия

На дороге под Красноярском без вести пропала девушка на Solaris

Вечерний курьер 02:00
Политика

В Кремле оценили упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

При подписании соглашения об упрощении визового режима с ЕС Минск должен учитывать действующий режим между Белоруссией и Россией, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Газета.Ru 07:43
Общество

Глава Ставрополья уволил за хамство своего полпреда

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя по Минераловодскому городскому округу, а также по Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди за то, что он грубо разговаривал с людьми, пришедшими к нему на прием.
Труд 05:25
Технологии

В России готовят сервис для оценки состояния двигателя по звуку

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Общество

Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
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