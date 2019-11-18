Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 8,3%

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«Яндекс» подорожал на $1 млрд на открытии торгов Nasdaq

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Акции «Яндекса» подскочили почти на 12% на корпоративном позитиве

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Ведомости09:47

Акции «Яндекса» взлетели после смены структуры управления

Lenta.ru04:21

Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

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Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
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Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
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Россия отдала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

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БИЗНЕС Online 05:54
Шоу-бизнес

Стрижка под каре: Алсу не пожалела длинные локоны ради съемок в клипе

Знаменитость избавилась от локонов, не пожалев длинные волосы. Сама певица осталась довольна работой мастеров и стилистов.
Телепрограмма 12:11
Футбол

Хамес повредил связки колена и не поможет «Реалу» в матче с «ПСЖ»

Чемпионат 16 ноября в 03:50
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Хоккей

Авангард — Салават Юлаев 3:1 (3-й период)

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Sports.ru 12:42
Общество

Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван

Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса» Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления.
Коммерсантъ 08:05
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Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com 12:25
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита

"Нафтогаз Украины" получил предложение "Газпрома" о продлении контракта на транзит газа.
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Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Газета.Ru 03:05
Единоборства

Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко прокомментировал заявления Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова, сделанные ирландцем в прошлом месяце.
РБК 12:24
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Происшествия

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
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Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

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В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
RT на русском 11:10
Общество

Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Российская газета 02:30
Технологии

Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5

В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.
Российская газета 09:55
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
РБК 08:43
Общество

Нашедшие сатанизм у Егора Крида эксперты отстранены от работы

Говорит Москва 08:29
Происшествия

Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru 05:33
Происшествия

В Крыму похоронили убитую пятилетнюю девочку

В крымском селе Кропоткино состоялись прощание и похороны пятилетней девочки, которую, по данным следствия, убил отчим.
РЕН ТВ вчера в 09:51
Политика

Песков подтвердил дату саммита «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату встречи глав государств в «нормандском формате», она состоится 9 декабря.
Общественное телевидение России 10:47
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Автоновости дня 02:31
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
Происшествия

В Новосибирске возбудили дело в отношении экс-управделами СО РАН

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении бывшего управляющего делами Сибирского отделения РАН.
Российская газета 02:19
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