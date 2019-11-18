Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей

Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
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Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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Аргументы и Факты 07:48
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Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
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Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
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Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Редактор игрового издания Kotaku Джейсон Шраейер сообщил, что консоль PS5 будет обладать некоторыми функциями сервиса Google Stadia.
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В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на силовиков

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Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
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"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны принял решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", – цитирует РИА Новости слова премьер-министра.
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