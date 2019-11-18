Экономика
РБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией
Коммерсантъвчера в 02:31
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Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов: о Коноре Макгрегоре, своей семье и об окончании карьеры Хабиба
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Здоровье
Рост атмосферного давления угрожает самочувствию метеозависимых людей
Как сообщает врач Юлия Дмитриева, влияние высокого атмосферного давления на человека сопровождается определённой симптоматикой: головной болью, ощущением слабости во всем организме, падением трудоспособности, ростом артериального давления.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Политика
Песков сообщил о подготовке документа саммита «нормандской четверки»
Песков уточнил, что в настоящее время согласование текста документа для саммита «четверки» продолжается.
Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Происшествия
Полицейские нашли машину, которая сбила пешехода в Липецке
Общество
Прокуратура Швеции прекратила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Футбол
Клопп назвал самый нелюбимый стадион
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему самого нелюбимого стадиона.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии
Девушки приняли участие в совместной фотосессии и «сыграли» на контрасте: на снимках «тёмненькая» позирует в светлой одежде, а «беленькая» — в чёрной.
Здоровье
Врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака
Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Игры
Sony Playstation 5 получит фунционал, аналогичный Google Stadia
Редактор игрового издания Kotaku Джейсон Шраейер сообщил, что консоль PS5 будет обладать некоторыми функциями сервиса Google Stadia.
Общество
В России заработал онлайн-сервис для жалоб бизнесменов на силовиков
В России запустилась онлайн-платформа «ЗаБизнес.рф» — сервис для жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, сообщает РБК.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья.
Армия и оружие
США десятикратно увеличат военный контингент в Польше
"Соединенные Штаты, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны принял решение о более чем десятикратном увеличении контингента войск США в Польше", – цитирует РИА Новости слова премьер-министра.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Общество
Депутаты городской думы выберут нового мэра Челябинска
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Здоровье
Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни
Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.