Экономика
РБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
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Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Общество
Дмитрий Киселев назвал революцией законопроект о виноделии в России
Глава виноградарей и виноделов России, известный российский журналист Дмитрий Киселёв назвал законопроект о виноделии «революцией».
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Политика
Китайцы назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Футбол
Виталий Мутко — о лимите: «Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать в России?»
Вице-премьер России и экс-глава РФС Виталий Мутко высказался по поводу лимита на легионеров в РПЛ.
Политика
На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли
На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Авто
Издание Acura MDX PMC изготовлено вручную экспертами NSX
Автомобильный бренд Acura сообщил о точной дате презентации лимитированной версии премиального автомобиля Acura MDX PMC Edition, каждая модель которого, будет собираться исключительно вручную.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Политика
Москалькова предложила Бутиной работу в Госдуме
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались очень опасными
Бюджетные смартфоны на платформе Android оказались опасны для пользователей.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Происшествия
Обвиняемый в убийстве главы ингушского Центра «Э» заочно арестован
Басманный суд Москвы 18 ноября санкционировал заочный арест Курейша Картоева по обвинению в убийстве в столице главы ингушского Центра по противодействию экстремизму МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Политика
Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом растет живот
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.