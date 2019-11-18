Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Рост акций «Яндекса» на Мосбирже превысил 5,5%

ТАСС03:01

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

РБК02:44

Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

Коммерсантъ02:31

Акции «Яндекса» подорожали на 5% после новости об изменении структуры компании

Ведомости02:56

Акции «Яндекса» выросли в цене на корпоративных новостях

News.ru02:56

Акции «Яндекса» дорожают на фоне изменений в управлении компанией

Rambler News Service02:52

Акции «Яндекса» выросли на корпоративных новостях

DP.RU02:47
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Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
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Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению.
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В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
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Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

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Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».
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Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
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Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против ростовского СКА

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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Технологии

Стартовую линейку Google Stadia расширили до 22 игр

Руководитель Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в своём микроблоге объявил о расширении стартового набора облачного сервиса Google практически в два раза — теперь на запуске ожидаются 22 игры.
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Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
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Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
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Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
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Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
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При стрельбе на вечеринке в США убиты 4 человека

В городе Фресно в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на домашней вечеринке, передает CNN.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

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Новый премьер Молдавии Ион Кику сообщил о намерении совершить первый зарубежный визит - в Россию.
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