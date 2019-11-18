Экономика
РБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Общество
Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Общество
Умер писатель и поэт Игорь Сахновский
Экономика
Доходы саратовской региональной казны увеличили на миллиард рублей
Доходы областного бюджета будут увеличены за счет ожидаемого поступления налога на прибыль организаций в размере 998,6 млн рублей.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Сын Гарри и дочь Лиза родились у Аллы Борисовны, когда ей исполнилось 64 года. Всем прекрасно известно, что рожала Пугачева не сама.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро 2017 года просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".
Политика
В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
Шоу-бизнес
Лолита назвала сумму гонораров за выступления
Российская эстрадная исполнительница Лолита Милявская в эфире программы «Секрет на миллион» на телевизионном канале НТВ рассказала, что за каждое выступление зарабатывает не менее 40 тысяч евро.
Космос
NASA впервые описало «танец» лун на орбите Нептуна
Политика
В МИД Белоруссии заявили об углублении интеграции в рамках союза с РФ
Глава МИД Белоруссии заявил о том, что Москва и Минск намерены и дальше углублять работу по интеграции в рамках союзного государства.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Происшествия
В Москве потушили крупный пожар на складе
Крупный пожар в здании склада на северо-западе Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Экономика
Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне
18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Игры
Новую Half-Life могут представить в этом году
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Происшествия
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Общество
В ГИБДД объяснили высокую смертность на дорогах размерами России
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников объяснил перечисленные в ООН причины высокой смертности на дорогах России размерами нашей страны.
Здоровье
Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник
Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.