Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Рост акций «Яндекса» на Мосбирже превысил 5,5%

ТАСС03:01

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

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Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

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Акции «Яндекса» подорожали на 5% после новости об изменении структуры компании

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«Яндекс» взлетел

Lenta.ru04:21

Акции «Яндекса» выросли в цене на корпоративных новостях

News.ru02:56

Акции «Яндекса» дорожают на фоне изменений в управлении компанией

Rambler News Service02:52
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Представители компании Disney анонсировали несколько новых картин киновселенной Marvel. Выход фильмов запланирован на 2022 и 2023 год.
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По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
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«Яндекс» хочет поменять структуру управления компанией

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Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.
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Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза

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Газета.Ru 02:39
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На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
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