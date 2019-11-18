Экономика
РБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Кино
Софи Ди Мартино сыграет в сериале про Локи
Кино
Компания Disney анонсировала премьеры новых фильмов Marvel
Представители компании Disney анонсировали несколько новых картин киновселенной Marvel. Выход фильмов запланирован на 2022 и 2023 год.
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Единоборства
Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту
Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
Политика
Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы
На самом деле всевозможных внеконкурсных вариантов дизайна ГАЗели Next было множество, но наибольший интерес представляют именно наработки 2006 года.
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен
По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Общество
«Яндекс» хочет поменять структуру управления компанией
"Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон: учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", — приводятся в сообщении слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Общество
Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд
Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Футбол
В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ
На матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) произошла массовая драка.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Редакция портала CarsWeek.ru назвала пять наиболее ожидаемых в России кроссоверов ближайших лет. На первой ступени разместился Geely SX11.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
В тройном ДТП на «Тавриде» погиб человек
Вчера, 17 ноября, на трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Daewoo Nexia, Land Rover и КАМАЗ.
Общество
Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России
Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Единоборства
Рыжий Тарзан провел бой против бывшего чемпиона мира по кикбоксингу
Одиозный российский тяжеловес Вячеслав Дацик провел профессиональный бой по правилам кикбоксинга против бывшего чемпиона мира по версии SWA Андрея Кирсанова.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Космос
Электромагнитной вспышке разрешили сопровождать слияние черных дыр
Астрономы выяснили, что слияния черных дыр могут сопровождаться вспышкой в электромагнитном диапазоне.
Политика
Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Армия и оружие
Американский беспилотник провёл разведку у российских баз в Сирии
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk был замечен вблизи побережья Сирии, где находятся база ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.
Общество
Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу.
Политика
На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений
По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».