Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.

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