Экономика

РБКРБКАкции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов. Пикового показателя акции «Яндекса» достигли в первые минуты торгов.
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Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов
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РБК02:21

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Акции «Яндекса» взлетели после смены структуры управления

Lenta.ru04:21

Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

РБК02:44

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

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Акции Яндекса выросли в начале торгов на московской бирже почти на 6 процентов на корпоративных новостях

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Рост акций «Яндекса» на Мосбирже превысил 5,5%

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Акции «Яндекса» подорожали на 5% после новости об изменении структуры компании

Ведомости02:56

Акции «Яндекса» растут на фоне новостей об изменении структуры управления компанией

Коммерсантъ02:31
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Политика

Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
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Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе

Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Wday.ru 03:56
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
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Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Lenta.ru 06:03
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Коллекторы просят защитить их от должников

В поправках предлагается обозначить не только обязанности коллекторов, но и прописать ответственность должников.
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Врач-кардиолог рассказал о недугах, которые повышают риск преждевременной смерти.
МИР 24 вчера в 18:55
Футбол

На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии

В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Sport.ru 05:30
Политика

Европа не нуждается в СПГ из США — депутат бундестага

Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально.
REGNUM вчера в 21:07
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Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
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Московские новостройки прибавили в цене

Lenta.ru вчера в 23:02
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Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн

С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
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Политика

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
Известия 04:12
Политика

В Кремле назвали предполагаемые сроки встречи «нормандской четверки»

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал сообщения о сроках начала встречи "нормандской четверки" по Донбассу.
Аргументы недели вчера в 13:31
Футбол

ЦСКА разгромил СКА в товарищеском матче

ЦСКА обыграл ростовский СКА в товарищеской встрече. Матч прошел 18 ноября в Москве и завершился разгромной победой хозяев.
Soccer.ru 06:16
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 16 ноября в 21:14
Авто

Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты

Специалисты советуют прогревать двигатель по крайней мере до тех пор, пока обороты не упадут с повышенных (прогревочных) до холостых.
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Шоу-бизнес

Шоумен Александр Васильев показал свою любимую женщину

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Общество

В Томской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Известия 06:48
Общество

Нашедших сатанизм у Крида экспертов лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, проводивших исследование творчества певца Егора Крида.
BFM.ru 07:17
Политика

Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
RT на русском 05:53
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Газета.Ru 03:05
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Фигурное катание

Российская фигуристка Медведева станцевала под Билли Айлиш

Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер в Москве после этапа Гран-при России.
Sputnik Литва вчера в 22:45
Общество

Умер известный на Урале писатель Игорь Сахновский

REGNUM 05:59
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина опубликовала откровенные снимки

Экс-участница группы «Серебро» опубликовала откровенные снимки в полуобнаженном виде.
Дни24 вчера в 02:39
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Участник митинга в Москве Новиков признал вину в избиении полицейского

Участник несанкционированной акции, которая состоялась 27 июля в центре Москвы, Павел Новиков признал вину в суде в нанесении ударов полицейскому-кинологу.
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Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе

На Москву надвигается климатическая зима. Резкое похолодание придет в столице в четверг, 21 ноября.
Комсомольская правда вчера в 04:43
Футбол

Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM вчера в 02:44
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
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