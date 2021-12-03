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Акции агрегатора такси DiDi взлетели на 14 процентов после решения уйти с биржи США

Акции китайского агрегатора такси DiDi, обвиненного в угрозе безопасности России, взлетели на 14,27 процента, до 8,72 доллара за штуку, на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи после решения провести делистинг и разместить бумаги на бирже в Гонконге.
Lenta.ru
DiDi объявила об уходе с биржи США спустя пять месяцев после первичного публичного размещения акций (IPO).
Lenta.ru
Всего через день, когда DiDi зарегистрировалась на бирже в Нью-Йорке, управление по вопросам киберпространства КНР решило предотвратить возможные риски национальной безопасности, инициировав проверку компании, остановив регистрацию новых пользователей.
Газета.Ru
4 июля управление по кибербезопасности КНР распорядилось удалить онлайн-сервис заказа такси DiDi из магазинов приложений в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей.
ТАСС

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