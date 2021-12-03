Акции китайского агрегатора такси DiDi , обвиненного в угрозе безопасности России, взлетели на 14,27 процента, до 8,72 доллара за штуку, на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи после решения провести делистинг и разместить бумаги на бирже в Гонконге.