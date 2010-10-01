Экономика

РБКРБКАкции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

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Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах. Такой тренд действительно есть: авиакомпании наращивают расписание на лето быстрее, чем в последние недели.
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Продюсер Бари Алибасова куда-то "пропал" накануне своего дня рождения, заявил его пиар-директор Вадим Горожанкин в беседе с "Пятым каналом".
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Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры.
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Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

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Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
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