Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах. Такой тренд действительно есть: авиакомпании наращивают расписание на лето быстрее, чем в последние недели.

Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

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