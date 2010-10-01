Экономика

РБКРБКАкции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

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Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах. Такой тренд действительно есть: авиакомпании наращивают расписание на лето быстрее, чем в последние недели.
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Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит

РБКвчера в 13:27

Американские авиакомпании восстанавливают рейсы в штатах, где снимаются ограничения

Интерфакс04 июня в 11:42
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Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г

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Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
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