Экономика
РБКАкции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах. Такой тренд действительно есть: авиакомпании наращивают расписание на лето быстрее, чем в последние недели.
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Американские авиакомпании восстанавливают рейсы в штатах, где снимаются ограничения
Интерфакс04 июня в 11:42
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Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом
Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
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В Лондоне по меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов
По меньшей мере 23 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне, сообщается на сайте городской полиции.
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Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
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Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
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Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
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Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Финансы
Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 05:26
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе
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Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Популярная механика вчера в 08:34
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 17:50
Общество
Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания.
Известия 20:36
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
Футбол
Дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла «Герту»
Герта с 38 очками занимает девятое место. В следующем туре Боруссия в гостях сыграет против Фортуны, а Герта дома встретится с Айнтрахтом.
Советский спорт 14:21
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Оператор «Дюны» рассказал о продолжении проекта
Народные новости вчера в 07:36
Здоровье
В Екатеринбурге коронавирус выявили ещё у 190 человек
Екатеринбург, 5 июня 2020, 12:37 — REGNUM Ещё 190 случаев выявления коронавируса выявили в Екатеринбурге за минувшие сутки.
REGNUM вчера в 05:37
Гаджеты
Эксперт рассказал, на какие смартфоны надо ставить антивирус
Как рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, данная оперативная система является открытой, поэтому ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple.
Московский Комсомолец 20:00
Происшествия
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Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Армия и оружие
NI: Пентагону стоит опасаться российского БПЛА «Охотник»
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
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Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250
Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 04 июня в 00:41