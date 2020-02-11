Экономика

РБКРБКАкции «дочек» «Газпрома» подскочили на новостях о повышении дивидендов

Акции «Газпром нефти» (95,68% принадлежит «Газпрому») растут на 0,99% и составляют ₽459,5. В 2020 году 100%-ные дочерние компании направят на дивиденды всю чистую прибыль, а дочерние компании, в которых «Газпром» владеет долей менее 100%, — не ниже 50% чистой прибыли.
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Акции «дочек» «Газпрома» подскочили на новостях о повышении дивидендов

РБК08:05

«Газпром» может увеличить дивиденды за 2019 год

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«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

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Красная веснавчера в 10:48

Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях

Интерфаксвчера в 09:23

«Дочки» «Газпрома» заплатят за 2019 год дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО

Финмаркет00:35
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Экономика

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