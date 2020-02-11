Экономика
РБКАкции «дочек» «Газпрома» подскочили на новостях о повышении дивидендов
Акции «Газпром нефти» (95,68% принадлежит «Газпрому») растут на 0,99% и составляют ₽459,5. В 2020 году 100%-ные дочерние компании направят на дивиденды всю чистую прибыль, а дочерние компании, в которых «Газпром» владеет долей менее 100%, — не ниже 50% чистой прибыли.
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