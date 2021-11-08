Как прокомментировал рыночный стратег IG Asia Pte в Сингапуре Джун Ронг Йеп, новое лекарство "вселяет некоторую надежду на то, что повторное открытие экономик пройдет более гладко, особенно если таблетка сможет снизить нагрузку на больницы".