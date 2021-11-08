Как прокомментировал рыночный стратег IG Asia Pte в Сингапуре Джун Ронг Йеп, новое лекарство "вселяет некоторую надежду на то, что повторное открытие экономик пройдет более гладко, особенно если таблетка сможет снизить нагрузку на больницы".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что 11 ноября провести встречу глав МИД "нормандского формата", как это предлагают сделать ФРГ и Франция, невозможно во-первых, из-за его графика, во-вторых, потому что пока нет реакции на предложения РФ по итоговому документу встречи.