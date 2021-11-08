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Акции казино и авиакомпаний выросли после объявления Pfizer о таблетках от коронавируса

Ажиотаж на азиатских рынках возник из-за объявления Pfizer в пятницу, 5 ноября, о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса Paxlovid.
Фонтанка.Ру
Индекс Bloomberg, который включает акции шести крупнейших операторов казино в Китае, в ходе торгов в понедельник, 8 ноября, вырос на 7,2%, показав наибольший рост за последние два месяца.
РБК Инвестиции
Акции производителя чемоданов и сумок для путешествий Samsonite подорожали на 14 процентов.
Lenta.ru
Как прокомментировал рыночный стратег IG Asia Pte в Сингапуре Джун Ронг Йеп, новое лекарство "вселяет некоторую надежду на то, что повторное открытие экономик пройдет более гладко, особенно если таблетка сможет снизить нагрузку на больницы".
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Акции компаний на азиатских биржах выросли из-за сообщения Pfizer
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