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Акции казино и авиакомпаний выросли после объявления Pfizer о таблетках от коронавируса

Ажиотаж на азиатских рынках возник из-за объявления Pfizer в пятницу, 5 ноября, о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса Paxlovid.
Фонтанка.Ру
По данным компании, препарат может снизить количество госпитализаций и смертей среди пациентов с высоким риском на 89%.
БИЗНЕС Online
Акции производителя чемоданов и сумок для путешествий Samsonite подорожали на 14 процентов.
Lenta.ru
Изготавливающая компоненты для вакцины AstraZeneca компания Wuxi Biologics Cayman Inc потеряла на торгах 8,6%, китайская CanSino Biologics Inc — 17%.
Фонтанка.Ру

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Сообщение компании Pfizer о препарате от коронавируса положительно сказалось на биржевых котировках
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Акции казино и авиакомпаний выросли после объявления Pfizer о таблетках от коронавируса
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