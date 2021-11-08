Lenta.ruАкции казино и авиакомпаний выросли после объявления Pfizer о таблетках от коронавирусаАжиотаж на азиатских рынках возник из-за объявления Pfizer в пятницу, 5 ноября, о завершении второй фазы испытаний лекарства от коронавируса Paxlovid.Фонтанка.РуПо данным компании, препарат может снизить количество госпитализаций и смертей среди пациентов с высоким риском на 89%.БИЗНЕС OnlineАкции производителя чемоданов и сумок для путешествий Samsonite подорожали на 14 процентов.Lenta.ruИзготавливающая компоненты для вакцины AstraZeneca компания Wuxi Biologics Cayman Inc потеряла на торгах 8,6%, китайская CanSino Biologics Inc — 17%.Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьИнвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтAnewsРБК ИнвестицииАБНОбщественная служба новостейГЛАС.RUПодробнее о событииСообщение компании Pfizer о препарате от коронавируса положительно сказалось на биржевых котировкахЭхо Москвы09:39После объявления Pfizer о создании таблетки от COVID подскочили в цене акции казино и авиакомпанийПРАЙМ08:40Акции казино и авиакомпаний выросли после объявления Pfizer о таблетках от коронавирусаLenta.ru07:21Таблетка от коронавируса обнадежила инвесторовИнвест-Форсайт08:23Акции ряда азиатских компаний выросли после создания таблетки Pfizer от COVID-19Banki Loans07:39Акции компаний на азиатских биржах подскочили на фоне сообщения Pfizer о препарате от коронавирусаФонтанка.Ру08:24Таблетка Pfizer от COVID-19 вызвала ралли в акциях США и АзииРБК Инвестиции05:25Показать ещёОценить22Поделиться