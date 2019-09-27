Экономика
РБКАкции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
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Акции китайских компаний падают на фоне сообщений о делистинге в США
Rambler News Service27 сентября в 13:09
Акции китайских компаний упали после информации о возможном делистинге с бирж США
Коммерсантъ27 сентября в 16:52
Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США
Ведомости27 сентября в 16:08
Акции китайских компаний рухнули на фоне новостей об угрозе их ухода с американских бирж
Эхо Москвы27 сентября в 15:31
Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США
Комсомольская правда27 сентября в 19:53
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:43, Вашингтон
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Спорт
Американец Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 метров
Американский легкоатлет Кристиан Коулман стал чемпионом мира в беге на 100 метров, выиграв финальный забег с временем 9,76 секунды.
Газета.Ru вчера в 17:30
Политика
Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием
В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия
В движущемся поезде на территории ЕАО загорелись вагоны с углем
Три вагона с углем загорелись в составе движущегося поезда на участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области (ЕАО).
REGNUM 02:57
Политика
К Лаврову выстроилась очередь на Генассамблее ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об огромном числе участников текущей сессии Генассамблеи ООН, которые пожелали поговорить с министром Сергеем Лавровым после его выступления.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
Происшествия
Телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем был убит во время ссоры в городе Джидда, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
Интерфакс 03:38
Футбол
Погба не явился на командный ужин «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не явился на командный ужин, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 01:12
Космос
В Чили начали строить крупнейший оптический телескоп в мире
После завершения строительства, в середине следующего десятилетия, E-ELT станет крупнейшей в мире наземной оптической обсерваторией.
ТАСС 27 сентября в 09:46
Шоу-бизнес
Фотографии и видео больной Заворотнюк продает экс-сотрудница клиники
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29
В субботу, 28 сентября, истребитель МиГ-29 ВВС Словакии потерпел крушение близ города Злате-Моравце, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
RT на русском вчера в 17:35
Единоборства
Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории Bellator
Американский боец смешанного стиля (ММА) Эд Джей Макки победил своего соотечественника армянского происхождения Георгия Караханяна, зафиксировав второй самый быстрый нокаут в истории организации Bellator.
NewInform 03:01
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Политика
Самолёт президента Кипра вынужденно сел в Нью-Йорке
Частный самолёт, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
RT на русском 02:19
Политика
Украина планирует запустить автобусы на границу с Крымом
Напомним, что в июле из Крыма до границы с Украины запустили первый официальный маршрут.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Армия и оружие
МИД Сирии требует вывода всех незаконных иностранных войск из страны
Глава сирийского МИД Валид Муаллем потребовал вывести из Сирии все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории страны.
RT на русском вчера в 13:36
Политика
Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского
Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому.
ФАН вчера в 10:18
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском вчера в 16:32
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro вчера в 17:31
Технологии
Huawei запустит видеосервис в России
Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
Телеканал 360° вчера в 09:40
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости вчера в 08:57
Происшествия
Жертвами землетрясения в Индонезии стали уже 30 человек
Напомним, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в ночь на 26 сентября у берегов Индонезии.
REGNUM 01:38
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru 27 сентября в 21:11